7 yılda 601 bin adet sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, gölet ve barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürlüğünce bilimsel temele dayalı balıklandırma çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

2019 yılı balıklandırma faaliyetleri kapsamında ortalama 1-3 gram ağırlığında yaklaşık 52 bin adet Aynalı ve Pullu Sazan yavrusu (Cyprinus carpio), Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilerek sağlıklı bir şekilde Kastamonu'ya getirildi.

Bu proje kapsamında Merkez Taşlık Göletine 2 bin adet, Taşköprü İncesu Göletine 40 bin adet, Küçüksu Göletine 4 bin adet, Devrekâni Terzi Göletine 4 bin adet ve Tosya Sekiler Göletine 2 bin adet Aynalı veya Pullu Sazan yavrusu kontrollü bir şekilde bırakıldı.

Yavru balıkların dağıtım programına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, “Baraj ve göletlere bırakılan yavru balıkların üreyip çoğalmaları için en az 2 yıl yaşamaları gerekmektedir. Bu nedenle amatör avcılık yapan vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı bir şekilde avcılık yapması gerekmekte olup, bu balıklara bir defa olsun üreme şansı tanımalıyız. Doğal olarak üreyen 1 kg ağırlığındaki bir sazan balığı yılda 200-300 bin yumurta bırakmaktadır. İl Müdürlüğü olarak özellikle balıkların avlanma dönemi, boyu ve yöntemi hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca İl Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından baraj ve göletlerde sık sık denetimler yapılmaktadır. Avlanma konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Yaman, “Uygulanan bu proje ile Kastamonu'da balıklandırma faaliyetleri kapsamında 2013 yılında 30 bin, 2014 yılında 210 bin, 2015 yılında 119 bin, 2016 yılında 90 bin, 2017 yılında 20 bin, 2018 yılında 80 bin ve 2019 yılında 52 bin olmak üzere son yedi yılda toplam 601 bin adet sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı. Bu çalışmanın başta ilimiz olmak üzere ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yavru balıkların ilgili İlçe Müdürlüğü personeline teslim edilmesinin ardından, hızlı bir şekilde ilçelerde belirlenen göletlere belirlenen sayıda yavru balıklar usulüne uygun olarak bırakıldı.