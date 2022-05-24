'Atçılık ve Antrenörlük' öğrencileri, Ankara'dan birincilikle döndü

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlük öğrencileri, Ankara'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupasından birincilikle döndü.

Ankara Ahal Teke Atlıspor Kulübünün düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası müsabakasında, Kastamonu'nun Daday ilçesinde eğitim gören Atçılık ve Antrenörlük öğrencileri birincilik elde etti. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı liderliğinde ekip şefi yardımcısı M. Enes Bilgin, sporcular Kübra Eskin, Osman Demir, Burak Ertaş ve Cavidan Kaya binicilik yarışmasına katıldı.

İlk teşvik yarışmasında birincilik elde eden öğrenciler, büyük bir başarıya imza attı. Düzenlenen organizasyon ile birlikte Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programı, diğer üniversitelerde bulunan meslek yüksekokulu atçılık ve antrenörlüğü programları arasında engel atlama müsabakasına katılan ilk ve tek program olma unvanı da elde etti.