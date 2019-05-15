Baştan Çatal, Taşköprü Dernekler Federasyonu'nun iftarına katıldı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Dernekler Federasyonu'nun geleneksel iftar programına katıldı.

İstanbul'da Bakırköy Millet Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına katılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftarda konuşan Taşköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu, “Taşköprü dernekleri eski gücüne kavuşması için yeni belediye başkanımız Abdullah Çatal ile birlikte tek çatı altında toplayacağız. Bu iftar yemeğine bütün derneklerimizi davet ettik. Bu yüzden inşallah gelin beraber yürüyelim” dedi.

Programa, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, eski Kastamonu Milletvekili Hasan Altan, Mehmet Serdaroğlu, Taşköprülüler Derneği Başkanı Feyyaz Eskioğlu, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber, Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.