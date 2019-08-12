İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkisinde hafif ticari araç takla attı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkisinde hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Serkan Ulusoy (30) yönetimindeki 58 TN 781 plakalı ticari araç, D-100 karayolu Suluca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Serkan Ulusoy (30) ve araçta bulunan Betül Ulusoy (34) Abdullah Emir Ulusoy (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.