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Kamyon, park halindeki araçlarla bisikletli yayaya çarptı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bisikletli yayaya çarptı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bisikletli yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Boyranaltı mevkisinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı. Ardından duramayan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı ve bir bisikletliye çarptı. Kazada bisikletli vatandaş yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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