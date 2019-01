Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilerle bir araya geldi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Kastamonu'da çalışan gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen akşam yemeği programına Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazeteciler, yazı işleri müdürleri ve ulusal ajansların temsilcileri katıldı.

“150 yıllık bir geçmişi var Kastamonu basınının”

Kastamonu basınının 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Başkan Babaş, “Çalışan olmak gayet güzel işi yürüten, faaliyeti götüren insanlar olmak gerçekten kolay değil işin en zor kısmında olan kardeşlerimizsiniz. Ben o nedenle gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Kastamonu Halkı adına yaptığınız ve yapacağınız çalışmalardan dolayı. Tabi şöyle geriye doğru baktığımızda 150 yıl gerçekten çok uzun bir süre Kastamonu'nun bir basın geçmişi var. Bugün cemiyeti ziyaret ettiğimiz zaman orada bulunan basın müzesine çok eski gazetelerin geldiğini gördüm. Yani bir süre gazetede 150 yıl içerisinde kurulmuş ve Kastamonu Basınına hizmet etmiş” dedi.

“Pozitif bir yerel gazetecilik yaptığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum”

Gazetecilerin pozitif bir anlayışla haber yaptıklarını ifade eden Başkan Babaş, “Bugünde siz değerli çalışan gazeteci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Çünkü her projede siz varsınız. Her projenin arkasında siz varsınız. Bunun tanıtımında varsınız. Onun bir yere ulaştırılmasında varsınız. Gerçekten olumlu, yapıcı, pozitif bir Kastamonu yerel gazeteciliği yaptığımız için hepinize buradan şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir şekilde negatif en ufak bir şey ile karşılaşmadım. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Ne olduysa doğru bir şekilde bugüne kadar her şeyi insanlarımıza ulaştırdınız, anlattınız. Hiçbir şekilde sen bunu niye böyle yazdın? Böyle yazmasaydın dediğim hiç olmamıştır. 150 yıllık tarihi bir geçmişe sahip böyle büyük bir basının çalışanlarısınız. Hepiniz çok güzel insanlarsınız, çok güzel çalışan arkadaşlarımızsınız” diye konuştu.

Şehirde yayın yapan yerel gazetelerin sorunlarını yakından takip ettiğini ve çözüm yolları aradığını söyleyen Başkan Babaş, “Yerel gazetelerimizin içinde bulundukları durumları çok yakından takip ediyorum. İnanın tek tek, çoğunuz daha iyi biliyor. Hepinizin sorunlarıyla dertleniyor ve onlarla ilgili ne yapılabilir devamlı kovalıyorum. Biz Kastamonu Belediyesi olarak yerel gazetelerimize elimizden geldiği kadar imkanlarımız doğrultusunda yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Lütfen yerel gazetelerimize gerekli ilgiyi gösterelim”

Yerel gazetelere gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan Babaş, “Biz kurumlarımız, sivil toplumlarımız destek olduğu sürece yerel gazeteler daha iyi yaşayabilecek. Buradan da bütün kurumlarımıza, sivil toplumlarımıza sesleniyorum. Lütfen yerel gazetelerimize gerekli ilgiyi gösterelim. Hiç olmazsa bir abonelik olsun olalım arkadaşlar. Bu bizim yerelde yaşayanların bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çalışanlarımız da önemli. Çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Onlarında sürdürülebilir. Bir gazetecilikle beraber hem iş hayatlarını hem de aile hayatlarını devam ettirmeleri lazım” diye konuştu.

Program daha sonra sohbet havası şeklinde devam etti.