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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'ya veda etti

EHF Kadınlar Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, B Grubu’nun son maçında Fransız ekibi Nantes Atlantik’e 29-26 yenilerek veda etti.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, B Grubu'nun son maçında Fransız ekibi Nantes Atlantik'e 29-26 yenilerek veda etti.


Avrupa Hentbol Ligi (EHF) Kadınlar B Grubu'nda son maçına çıkan Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Fransız ekibi Nantes Atlantik'i ağırladı. Yeni Merkez Spor Salonu'nda kıyasıya geçen karşılaşmada son 8 takım arasına kalmak için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olduğu maça çok iyi başlayan Kastamonu Belediyespor, ilk yarının sonlarında doğru farkı 6 sayıya çıkartarak skoru 14-8 getirdi. İlk yarının sonunu iyi oynayamayan Kastamonu, ilk yarıyı 15-12 üstün kapattı.


İkinci yarıya tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın son 10 dakikasında sadece 1 gol atabildi. Kastamonu hücumda etkisiz kalınca Nantes, karşılaşmayı 29-26 kazarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Kastamonu Belediyespor ise aldığı bu yenilgiyle Avrupa'ya veda etti.

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