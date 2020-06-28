İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da ATV ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ocağı mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan motosiklet ile ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.