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Kastamonu'da sokak hayvanları unutulmadı

Kastamonu’da sokak hayvanları için ekipler tarafından beslenme noktalarına mama bırakıldı.

Kastamonu'da sokak hayvanları için ekipler tarafından beslenme noktalarına mama bırakıldı.


Kastamonu'da kış mevsimi sebebi ile sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacı ile ekipler, beslenme noktalarına mama bırakıyor. Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, şehirdeki hayvan gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte şehirdeki tüm beslenme noktalarına kedi ve köpek maması bıraktı.


Sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve sağlıklı koşullarda yaşayabilmeleri için önemli projelere imza atan Kastamonu Belediyesi ekipleri, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü ve sokak hayvanlarının her türlü sorunlarının hızla çözüldüğünü ilettiler.

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