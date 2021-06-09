Kastamonu'daki kazada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde beton mikseri ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Balabanlar köyü yakınlarında dün sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile beton mikseri çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatalzeytin nüfusuna kayıtlı Celal Üstündağ (53), tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Celal Üstündağ, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatalzeytin'de aile kabristanlığında toprağa verildi.