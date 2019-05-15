Kaymakam Pişkin, muhtarlarla birlikte iftar yaptı

Tosya'da bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ramazan ayının bereket, kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, “Ramazan ayında nefis terbiye ediliyor. Büyük bir özlemle beklediğimiz, sabrın, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı, rahmet ve mağfiret iklimiyle dünyamızı kuşatan mübarek bir Ramazan-ı Şerif ayına hep birlikte ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bereket, bolluk ve yardımlaşmanın arttığı bu kutlu ayda yaptığımız bütün ibadetlerimizin Cenabı Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum” dedi.

İftar programına Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.