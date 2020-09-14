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Kaymakam Pişkin, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede Pazartesi günleri kurulan halk pazarında hem incelemede hem de denetimde bulundu.


Kastamonu Valiliğinin son günlerde artış gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle sıkı takibe aldığı semt pazarlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Ziyarette pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Pişkin, ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına dair denetimlerde bulundu. Kaymakam Pişkin, “Pazartesi günleri kurulan haftalık meyve-sebze pazarımızda salgınla mücadele kapsamında denetimlerde bulunduk İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı kolluk görevlileri ile Belediye Zabıtası tarafından alınan tedbirleri ve uygulamaları yerinde inceledik” dedi.

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