Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'da otomobiliyle seyir halinde iken evine yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak üzerinde ikamet eden Sedat Aksakal, 37 AE 866 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken evine yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı nedeniyle vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle Sedat Aksakal, kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile de çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Silah seslerini duyan Sedat Aksakal'ın annesi ise, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ‘oğlunu vurdukları' ihbarında bulundu. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri de, aracında silahlı saldırıya uğrayan Sedat Aksakal'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilin içerisinde hayatını kaybeden Sedat Aksakal'ın cenazesi, araçtan çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından Sedat Aksakal'ın yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.