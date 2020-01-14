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Şampiyon kızlardan Başkan Çatal'a ziyaret

Taşköprü’yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.

Taşköprü'yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.


Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci'nin yanı sıra kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Çatal'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “İlçemizi en güzel şekilde temsil eden ve 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımımıza, Kulüp Başkanımız Aydın Ekinci'ye, Yönetim Kurulu üyelerimize ve antrenörümüz Emre Pehlivan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çankırı'da 2. Lige çıkmak için düzenlenecek olan Bölgesel Lig final etabında mücadele edecek olan temsilcimize başarılar dilerim” dedi.

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