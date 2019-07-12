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Tosya Hükümet Konağı Hafriyat Çalışmaları Başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesine yapılacak olan hükümet konağı için hafriyat çalışmaları başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine yapılacak olan hükümet konağı için hafriyat çalışmaları başladı.


Tosya ilçesine inşa edilecek olan yeni hükümet konağı binası için yüklenici firma tarafından hafriyat çalışmaları başladı. 1979 yılında inşa edilen ve geçtiğimiz yıla kadar hizmet veren hükümet konağı binası geçtiğimiz yıl yenilenmek üzere yıkılmıştı.


17 Nisan 2019 tarihinde ihalesi yapılan Tosya Hükümet Konağı hizmet binası için ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından firma inşaat alanına şantiyesini kurarak hafriyat çalışmalarına başladı.


Yüklenici firmanın hafriyat çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki günlerde temelini atarak hükümet konağı hizmet binasının yapım çalışmalarına başlayacak.

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