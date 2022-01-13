Tosya'da 17 yasak ırklı köpek kayıt altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yasak ırklı 17 köpek, ekipler tarafından kayıt atına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yasak ırklı köpeklerin kayıt altına alınması için Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, sahipli 17 adet yasak ırklı köpek kayıt altına alındı.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan köpekler, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, çocuk parklarına sokulamayacak. Alınan karara uymayanlara ise 11 bin Türk Lirası idari para cezası kesilecek.