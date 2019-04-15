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Tosya'da deneme sınavı yapıldı

Tosya Kaymakamlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi.


Tosya Kaymakamlığı, ilçede 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yaptı.


Sınav öncesi sınav yerlerini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sınav masraflarının Tosya Kaymakamlığınca karşılandığını belirterek, “1 Haziran'da girecekleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Türkiye geneli gerçek bir sınav deneyimi yaşamalarını amaçladığımız öğrencilerimiz; bu sayede hem sınava ne kadar hazır olduklarını hem de bugün itibariyle sınava kalan 48 gün için nasıl bir çalışma programı yapmaları gerektiğini görme imkanı buldu. Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği için” dedi.

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