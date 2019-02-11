2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Sezonu Açıldı

İkinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü kadrosundaki eksikler yüzünden istediği performansı gösteremeyerek mağlup oldu. Başkan Faruk Şahin, "Elbette galibiyet hedefi ile yola çıkan arkadaşlarımın sahadaki gayretleri takdire şayan idi ancak özellikle uzun sporcularımızın eksik olmasından kaynaklı galip gelmedik. Her şeye rağmen bu sporların şehrimizde de yapılabilmesinde öncü olan Kulübümüzün faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli desteği veren Melikgazi Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Dr Memduh Büyükkılıç beye galibiyet hediye etmeyi arzu ederdik" dedi.

Şahin, "Başkanımıza bundan sonraki maçlar için sözümüz olsun. Çünkü onlar karşılıksız insan özneli destek veriyorlar Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah şehrimizi ve belediyemizi layık bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.