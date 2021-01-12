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5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Kazım Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki İrem T., 5. katın balkonundan zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İrem T., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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