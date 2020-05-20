İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

Kayseri’de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya aldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile hastanede tedavi altına alındı. Aynı cadde üzerinde 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek kapatılarak 14 günlük karantina sürecine alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.