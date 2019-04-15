AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri belediyeciliğinin dillere destan olduğunu ifade eden Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile birlikte hizmetlerin zirve yapacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Mehmet Özhaseki, “Kayseri'de güzel bir belediyecilik geleneği var. Şimdi inşallah sizlerle zirve yapar. Rabbim güzel hizmet yapmayı nasip etsin. Zaman çok hızlı geçiyor, önemli olan insanlara güzel hizmet yapmak ve geride ne bıraktığınızdır. Zaten sizleri Kayseri tanıyor. İnşallah yeni dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak şehrimize güzel hizmetler verirsiniz. Kayseri belediyeciliği dillere destan. AK Parti belediyeciliğini en iyi uygulayan iller sıralamasında Kayseri ilk üçe girer. Vatandaşımız da bugüne kadar bizim yaptığımız işleri sevdi ve yıllarca aynı misyona bu görevi yüklüyor. Allah sizlere de kolaylık versin. Biz de Kayseri'nin ve Kayseri belediyesinin Ankara tarafında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz ve yerel yönetimler olarak el ele şehrimize hizmet edeceğiz” diye konuştu.