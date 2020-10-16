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Alibec takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un son transferi Denis Alibec takıma katıldı.

Hes Kablo Kayserispor'un son transferi Denis Alibec takıma katıldı.


Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor son antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Sakat olan Manzala, ameliyat olan Ömer Uzun'un yanı sıra Covid19 testleri pozitif çıkan 3 futbolcunun katılmadığı antrenmanda son transfer Denis Alibec yer aldı.


Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer edilen forvet futbolcusu Alibec, bugünkü çalışmada takım arkadaşları ile birlikteydi. Romanya milli takımının maçlarından ötürü Kayseri'ye rötarlı gelen Alibec, takım arkadaşlarının hoş geldin tebriklerini kabul ettikten sonra çalışmalarda yer aldı.

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