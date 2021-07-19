Aspir Ekiliş Alanlarında yüzde 500 Artış

İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamada; “İlimizde Bünyan , Kocasinan ilçelerimiz başta olmak üzere birçok ilçemizde susuz arazilerde Aspir ekimi yoğun olarak gerçekleştirildi. İlçe müdürlüklerimizdeki teknik personellerinin sahada sürekli takibi ve üreticilerimizin teknik talimatlara uyması sonucunda 2021 yılı üretim sezonunu olumsuz etkileyen kuraklığa rağmen aspir de yüz güldüren sonuçların alınacağı görülüyor. Geride bıraktığımız 2 yılda Aspir üretiminde ülke genelinde 9. sıradan 7. sıraya yükselen Kayseri için bu yılda üretim rakamlarının artacağı, üreticimizin memnun olacağı ve ülke üretiminde üst sıralara yükseleceği bir üretim sezonu olacağını düşünüyorum. Bu çalışmalar ilimiz genelinde önümüzdeki sezonlara ışık tutacaktır. Aspir yağı üretim artışıyla ilimiz , ülkemizde bitkisel yağ açığının kapatılması yönünde önemli bir atılımı gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.