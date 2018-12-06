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Bağ evlerinden hırsızlık yapığı belirlenen zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Eğribucak ve İnecik Mahallelerinde bulunan 8 adet bağ evinde hırsızlık oldu. Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayların zanlısı olan N.O. (30) yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlı N.O.'nun evinde yapılan aramalarda çalıntı olabileceği değerlendirilen eşyalar ele geçirilirken zanlı, hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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