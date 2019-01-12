Başkan Büyükkılıç Bürüngüz'de

Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile çay içip sohbet etti. Büyükkılıç, Mehmet Akgül'ün mini müzesini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Tarihi dokusu ve mistik havası ile bizleri her zaman olduğu gibi bağrına basan gönül insanı Büyük Bürüngüz'lü kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. Yeni dönemde Bürüngüz ile ilgili yapacakları çalışmaları da anlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, doğalgaz sorununun çözülmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundukları UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başlatılan Koramaz Vadisi projesinde Büyük Bürüngüz'ün çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz'de koleksiyoner Mehmet Akgül'ün tarihi Kayseri kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için büyük emek harcayarak oluşturduğu mini müze görünümündeki evine misafir olarak burada bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. Koleksiyoner Mehmet Akgül'ün Koramaz Vadisi'ndeki tarihi ve kültürel mirasın gündelik yaşantısına dair özellikleri yansıtan objeleri toplayarak bu kapsamda müze oluşturulması adına çalışmalara büyük destek verdiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; “Mehmet Akgül kardeşimize gayretlerinden dolayı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum" dedi.