Başkan Büyükkılıç kurban satış yerlerini ve kesim alanlarını inceledi

Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların güvenilir bir ortamda kurban alışverişi yapabilmeleri için Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki kurban satış alanlarını ve kesim noktalarını inceledi. Büyükkılıç, “Vatandaşlarımız bu güzel ortamda rahatlıkla temiz bir şekilde pazarlıklarını yapıyorlar ve kurbanlarını alıyorlar. İnşallah ibadet aşkıyla kurbanlarını kesecekler” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamlayarak, kentteki kurbanlık satış yeri ve kesim noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki ekiplerle birlikte hayvan satış yerlerinde ve kesim alanlarında denetim gerçekleştirdi. Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki hayvan satış noktalarına giderek, kurbanlık satanlar ile vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yerine getirebilmeleri için de hayvan kesim alanlarını denetledi. Öte yandan Büyükkılıç, alıcıyı ve satıcıyı memnun edecek şekilde pazarlıklara dahil olmayı da ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç'a Kocasinan İlçesi'ndeki kurbanlık satış ve kesim alanı denetimine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.

Kayseri'de her bayramda olduğu gibi bu bayramda tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için denetimlere çıktıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Kayseri'mizde bayram öncesi hazırlıkları yapmış durumundayız. İlçe belediyelerimizin satış yerleri, kesim yerleri ile ilgili. Kurban Satış Merkezi'ndeki esnaflarımızı gezdim. Vatandaşlarımızı dinledim. Oradaki hizmet veren kardeşlerimizi dinledim. İlçe belediyelerimizin satış ve kesim yerlerinde kantarıyla, veteneriyle, suyuyla, mescidiyle, lavabolarıyla her türlü hizmeti sağlamış durumda. Bu güzel ortamda rahatlıkla temiz bir şekilde pazarlıklarını yapıyorlar ve alacaklarını alıyorlar. İnşallah ibadet aşkıyla kurbanlarını kesecekler. Değerli başkanımıza kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Bizi her zaman anlayışla karşılayan esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Helalinden bol rızık diliyorum. Kurban alan kardeşlerimize de kurbanları hayırlı olsun diyorum.”

Hayvan satış yerlerinin altyapılarının çok güzel hazırladığını kaydeden Büyükkılıç, “Ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onları telafi etmek her zaman mümkündür. Daha önceki yerde ister istemez yapılaşmaların olması, bu pazarın olma şansı yoktu. Bizi esnafımızın anlayışla karşıladığını verilen hizmetlerden de bizi de rahatlatmasını da görmenin keyfini yaşıyoruz. Tekrar zabıta hizmetleriyle, veteriner hizmetleriyle, sağlık hizmetleriyle ibadet yönüyle her türlü zeminiyle altyapısı çok güzel hazırlandı” diye konuştu.

Tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Besici Hamdi Yavuz ise, Başkan Büyükkılıç'ın hizmetlerinin devamını beklediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “Başkanım sağ olsun. Burada gereken tüm hazırlıklar yapılmış. Memduh Başkanımın anlattığı gibi mescid olsun, burada ağaçlandırması olsun Pazar yeri, çok şahane olmuş. Selamet bir yere getirmiş. Trafikten yana çok uygun. Çok memnunuz. İşiniz rast gelsin. Hizmetlerinizin devamını bekliyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim ve satış alanlarında veterinerlik hizmeti de verecek. Ayrıca tüm hayvan satış ve kesim alanlarında korona virüs tedbirleri de alındı.