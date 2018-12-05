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Başkan Cabbar'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hakları ve demokrasi kavramlarının kadının yönetimde söz sahibi olduğu şartlarda daha da güçlendiğini belirten Başkan Cabbar “ Bu anlamlı gün; Kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır.


Bizler de kadınlarımızın temel hak ve demokrasi adına attığı her adımda yerel yönetim olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kadın odaklı belediyecilik anlayışımız ile Kadınlarımızın eğitimde, sanatta, sporda, iş dünyasında, sosyal yaşamda ve ekonomide olduğu gibi, siyasette de hak ettikleri yere geleceklerine olan inancımla, bu anlamlı günlerini en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

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