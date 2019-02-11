Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç: “Çölyak hastalarına aşçılık eğitimi”

Memduh Büyükkılıç, "Glutensiz Yaşam Aileleri" için uygulanan eğitim projesi kapsamında Melikgazi Belediyesince aşçılık eğitimi verileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü kapsamında düzenlenen Çölyak hastalarına aşçılık eğitimi düzenlenen tören ile bugün eğitime başladığını belirten, Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği İşbirliği” ile açılışı gerçekleştirilen kursları tamamlayanlara Halk Eğitim Merkezi onaylı diploma verileceğini kaydetti.

Çölyak hastalarına aşçılık eğitiminin 60 gün süreceğini ve toplam 180 saat süren aşçılık kursu verileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kursta çölyak hastaları kekten çorbaya kadar sevdikleri yemeklerin püf noktalarını öğreneceklerini bildirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği İşbirliği içerisinde yeni projeleri olduğunu ve Çölyak hastaları için yeni çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.