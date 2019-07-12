Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım için çalışıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak vatandaşlara daha iyi bir ulaşım hizmeti sunabilmek için cadde ve sokaklarda kilitli parke çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğünce Çiftlik ve Beğendik mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan; “Sakar Çiftliği mahallemizde güzel bir çalışma yürütüyoruz. Çiftlik caddesinin ana bağlantı yolu olması sebebiyle önem arz eden bir caddemiz. Burada ekiplerimiz, arazi şartlarına uygun olarak yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve toplamda 6 bin metrekarelik parke yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz de bu alanı güle güle kullansınlar” dedi.