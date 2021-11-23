Başkan Yibur: “Geleceğimiz gençlere, gençlerimiz öğretmenlere emanet”

Öğretmenlerin ilim ve irfan kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Murat Yibur, “Sadece bireyler için değil, toplumlar ve ülkeler için de eğitimin ne denli önemli olduğu biliniyor ve kabul ediliyor. Bu anlamda eğitimin ve öğretimin temel taşları olan öğretmenlerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu sorumluluğun gereğini en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösteren öğretmenlerimize şükran borçluyuz ve her zaman yanlarında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz. Çünkü, ülkemizin ve milletimizin geleceğini gençlerimize, gençlerimizi de öğretmenlerimize emanet etmişiz. Bu emaneti geleceğe en güzel şekilde taşıma gayretindeki öğretmenlerimize her zaman destek vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının da verildiği bu günde, bizi biz yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleriyle ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.