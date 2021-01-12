Başkanlar 'Pandemi ile Yaşam' konuşu sergiyi gezdi

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ‘Pandemi ile Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergiyi Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte gezdi. Başkan Büyükkılıç, “Sergideki fotoğraflar, aslında başından beri bizim salgınla olan mücadelemizin de fotoğrafları” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen ve Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Pandemi ile Yaşam' konusunu ele alan fotoğraf sergisini Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte gezdi. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda açılan sergide fotoğraf sanatıyla pandemi sürecinin çok iyi anlatıldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, ‘Pandemi ile Yaşam' konusunun fotoğraflara çok güzel yansıdığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Her yıl düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışmamızın 7'ncisinde salgın sürecini çok iyi anlatan bir konuyla sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Fotoğraf karelerini çok anlamlı buldum. “Farkındalık” oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sergideki fotoğraflar, aslında başından beri bizim salgınla olan mücadelemizin de fotoğrafları. Yerel Yönetimler olarak hala mücadele çalışmalarımızı en üst seviyede. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe. Güzel günler çok yakında”

Her zaman maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezdikten sonra da, Kayseri'de daha güvenli, daha sağlıklı yaşam sürdürmek için gereken tedbirlere uyulması gerektiğinin de bir kez daha altını çizdi.