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Berna Gözbaşı'yı tehdit eden şahsa hapis cezası istemi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ndan tehditle 1 milyon lira istediği iddiasıyla yargılanan sanığın ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istendi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan tehditle 1 milyon lira istediği iddiasıyla yargılanan sanığın ‘yağmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi.


Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki Berna Gözbaşı duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, Gözbaşı'na mektup ve mesaj göndererek tehdit ettiği ve 1 milyon lira istediği iddiasıyla yargılanan sanığın ‘yağmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.



Manuel Fernandes'i dövmüş


Kayserispor'un eski futbolcusu Manuel Fernandes'i de darp ettiğini söyleyen B.Ç., “Manuel Fernandes'i daha önceden tanımıyorum. Bu kişi bir televizyon programında röportaj verdi. Kayseri'de oynadığı dönemde Portekiz'de bir takımdan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Kayseri yönetiminin bu duruma oldukça kızdığını ve bu nedenle bir şahsın saldırısına uğradığını beyan etti. Onu dinledikten sonra kullanıldığımı anladım” diyerek kendini savundu.


Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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