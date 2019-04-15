Bin 800 Fidan Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastane Kampüsünde Toprakla Buluştu

Kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen Kayseri Şehir Hastanesinde; 14 Nisan 2019 tarihinde YDA firması koordinasyonunda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında bin 800 fidan toprakla buluştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Kampüsü içerisinde gerçekleşen etkinliğe, Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, YDA İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, Kayseri Şehir Hastanesi Yöneticileri, YDA yetkilileri ve çok sayıda sağlık çalışanı ve aileleri katıldı. Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer ağaçlandırma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Şehir Hastanesi Kayseri'de tüm Orta Anadolu'da yaklaşık 4 milyon hinterlandı olan bir bölgede konuşlanmış ve sağlık alanındaki önemli eksikleri ortadan kaldıran bir hastane konumunda olduğunun altını çizerek; “Burada yatan hastaların ve hasta refakatçilerinin yeşil alan içerisinde tedavileri olabilmeleri adına bu ağaçları da yavaş yavaş dikmeye başladık. Bu etkinlikte başta Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimiz Profesör Doktor İlhami Çelik'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu ağaçları buraya kazandıran Orman Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Adnan Bey Kayseri'de birlikte çalıştığımız zaman içerisinde gösterdiği etkin davranışlarla ağaçlandırmaya büyük katkı da sağladığını biliyoruz. Bu arada hastanemizi temelinden bu günlere getiren ve Kayseri'ye böyle bir eser kazandıran YDA şirketine özellikle Hüseyin Arslan Bey'e ve buradaki temsilcisi Mehmet Kestiroğlu olmak üzere tüm çalışanlarına aynı şekilde ISS firmasının yetkililerine kısaca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkür de doktor arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarına. Onlar gece gündüz demeden hastalara hizmet ediyorlar. Fedakârca çalıştıklarını biliyorum, hepsinin ellerine sağlık. Birlik beraberliğin güzelliğini burada sergilemiş olduk. Bir ağaçta ben diktim. İnşallah ömür boyu onun gölgesinde insanlar faydalanır. Hayırlı uğurlu olmasını diyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli ise 'ağaç dikmek geleceği düşünmektir' diyerek; “Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurduğu gibi ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan varsa o fidanı dikiniz' buyuruyor. Gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakabilmek için bu fidanları toprakla buluşturmalı. Bugün de Kayseri Şehir Hastanemizin bahçesine yaklaşık 1800 civarı fidanı toprakla buluşturduk. Etkinliğimize destek veren başta Milletvekilimiz İsmail Tamer abimize ve Orman Müdürümüz Adnan Diltemiz'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çelik de; “Hastanemiz açılışının üzerinden henüz bir yıl geçti.Birlikte daha çok işler yapacağız inşallah. Bugün bu Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemizin bahçesine yüzlerce ağaç dikildi. Bu konuda büyük emeği geçen sayın Orman Bölge Müdürü Adnan Beye müteşekkiriz. Ağaçların temininde kendisi bize çok destek verdi. Ayrıca YDA şirketinin bu işte verdiği emek ve desteği de unutmamak lazım” dedi. Ağaç dikim etkinliğinin ardından fuaye alanına geçen katılımcılar burada ise Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer'in hastane hakkında yaptığı açıklamaların ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine hastaların dışarıdan gelemediğini belirterek; "Bu hastaneye hüküm giymiş psikozlu, şizofren hastaların yatışı yapılmakta. Burada bir bilgi eksikliği var. Psikiyatri polikliniklerinden direk yatış verme gibi bir durum olmuyor. Burada yatan hastalar tamamen Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen şizofren hastalar. Bunu bu şekilde belirtirsek daha açıklayıcı olur. Vekilime bize verdiği desteklerden ve burada yapmış olduğu açıklamalardan dolayı müteşekkiriz. Biz burada halkımızın ihtiyaçlarını en kısa yoldan olumlu ve verimli şekilde gerçekleştirmek için uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Verimlilikte 100 puan alarak bu uyumu göstermiş olduk. Bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah daha da iyi olacağız” şeklinde konuştu.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan ise "YGAP, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı Türkiye'deki yeni bir proje. Türkiye'de henüz dört tane açıldı. İkincisi Kayserimizde açıldı. Hastanemiz 100 yataklı. Şu anda 50 yatağımız vekilimizin söylediği gibi aktif durumda ve YGAP yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmakta. Yatan hastalar mahkemeler ve cumhuriyet savcılarımızın gönderdiği hastalar. Dışarıdan, poliklinikten gelinmiyor ama gelen her türlü mahkûm veya suça karışmış psikiyatri hastası yatırıyoruz” dedi.