Bindallılar ve gelinlikler Olgunlaşma Enstitüsünden

Olgunlaşma Enstitüsü, araştırma, arşiv, el sanatları, eğitim, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra bindallı kiralama ve kişiye özel gelinlik tasarlama, dikme hizmetleri de veriyor. Bazıları Maraş işi tekniğiyle, bazıları da makine nakışıyla işlenen bindallı, üç etek ve kaftanların, özel günlerde kiraya verildiğini söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Tanıtım ve Pazarlama Bölüm Şefi Yeter Demirtaş, “Bindallı eskiden günlük yaşamda kadınların giydiği, günümüzde de düğünlerde, kına gecelerinde, özel günlerde giyilen geleneksel giysi türüdür. Okulumuzda 12 adet bindallı, üç etek ve katan mevcuttur. Bazıları elde Maraş işi tekniğiyle, bazıları da makinede işlenmiştir. Bindallılarımızın bazılarında şapka ve terlik gibi aksesuarlarımız mevcuttur. Bindallıları özel günlerde kiraya veriyoruz. Bütün Kayseri halkını da okulumuza davet ediyoruz. Mutluluklarına ortak olmak istiyoruz” dedi.

Gelinlikler kişiye özel tasarlanıyor

Bunun yanı sıra, kişiye özel gelinlik tasarımı ve dikimi yaptıklarını da dile getiren Demirtaş, “Gelinlikler çok uzun yıllardır düğünlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Gelinlik Türk toplumundan dünyaya yayılmıştır. Daha sonra Avrupalı gezginler sayesinde Türklerdeki bu gelenek tüm dünyaya yayılmıştır. Önceleri ipek ve saten kullanılarak yapılan gelinlikler, daha sonra tül ve dantellerle süslenmiştir. Okulumuzda da gelinlik kreasyonumuz mevcuttur. Bu kapsamda özel tasarım ve dikim hizmeti vermekteyiz” diye konuştu.