Büyükşehir Belediyesi'nin 14'üncü Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılacak olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, kortej ve açılış programı ile başladı. Festivalin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere verdikleri önemi vurguladı ve önümüzdeki dönemde tiyatroda profesyonel topluluklar çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

KARDEŞ ÜLKELERDEN ZİYARET

Uluslararası Tiyatro Festivali için şehrimize gelen gruplar Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, festivale katılan gruplarla ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgi verdi. Özgöncü, festivale, Kayseri'den 19 lise ile birlikte Ankara, İzmir, Giresun, Ordu , Konya ve Manisa'dan liseler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan okulların katıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan gelen konuklar olmak üzere tüm grupları Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki yıllarda katılımcı ülke sayısını artırarak festivalin uluslararası boyutunu daha da perçinleyeceklerini kaydetti.

Yabancı ülkelerden gelen konuklar da Kayseri'de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Azeri heyet adına yapılan açıklamada “Biz kendimizi öz evimizde gibi hissediyoruz” ifadeleri dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir öğrenci de “Belediye olarak sanata gösterdiğiniz değer için büyük mutluluk duyduk. Türk insanının misafirperverliğini çok güzel gösteriyorsunuz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” ifadelerini kullandı ve Başkan Büyükkılıç'a sanata açılan kapı tablosu hediye etti. Bosna Hersekli öğrenci de konuşmasında “Bizim büyük ve güçlü bir bağımız var. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri'ye tek kelimeyle bayıldık” diye konuştu.

“TİYATRODA PROFESYONEL TOPLULUKLAR ÇIKARACAĞIZ”

Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için Şehir Tiyatrosu'nda bir açılış programı gerçekleştirildi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Festivale katılan tüm gruplara tek tek teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine gelince hem kendisinin hem de oğlunun askerliği Kıbrıs'ta yaptığını belirtti ve bu nedenle Kıbrıs'ın yerinin gönlünde ayrı olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kayseri'nin festivaller şehri olacağını ve bu festivalleri uluslararası boyuta taşıyacaklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, liselerarası tiyatro festivaline de daha fazla ülkenin katılımını sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca tiyatroda hem yazma hem oynama konusunda profesyonel topluluklar çıkarmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

BAYRAMLARA ÖZEL KUTLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında iki milli bayramımızla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, “23 Nisan gibi çocuklara armağan edilmiş bir bayramımız var. Dünyada çocuklarına bayram armağan edilmiş bir başka ülke daha yok. Çocuklarımızın bu bayramı eğlenerek, şenlik havasında kutlamasını sağlayacağız. Ayrıca yine Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs gençlere bayram olarak hediye edildi. Gençlerimizin de bu bayramda daha aktif olarak yer aldığı bir etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 5 Mayıs'a kadar devam edecek.