İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, “Stresli bir ortamda çalışan polislerimizi sosyal olarak rahatlatmak istiyoruz” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl açılan Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nde su kuyusu açıldı. Dualarla açılan su kuyu sayesinde, amirliğin su ihtiyacı giderilecek ve yüzme havuzu yaptırılacak.

Burada açıklamalarda bulunan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, “Çok yoğun ve stresli bir ortamda çalışan polislerimizin sosyal olarak rahatlatmak, sosyal tesisler içerisinde bulunan bir at çiftliğini hayata geçirdik. At çiftliğimizde ata binme, mini hayvanat bahçesi ve aynı zamanda da dart, okçuluk ve havalı tabanca atışları yapılmaktadır. At çiftliğimizin müştemilatı olan bu arazide su ihtiyacımızı karşılamak üzere sondaj vurdurduk. Burada verimli bir şekilde saniyede 7.5 litre suyumuz çıktı. Burada hem sulama ihtiyacımızı hem de uygun olursa bay ve bayan olmak üzere 2 yüzme havuzu gerçekleştireceğiz. Sosyal tesislerimiz tüm kamu kurumlarına açıktır. Kendilerini burada ağırlayacağız. İnşallah ailesi ve çocuklarıyla beraber güzel hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.