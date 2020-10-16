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Elit Master Ligi'nin 2020-2021 fikstürü çekildi

Elit Master Ligi’nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.

Elit Master Ligi'nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar'da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı.


32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlayacak.


İç Anadolu Bölgesin'de Kayseri Osmanlı Masterler, Aksaray Osmanlı Masterler, Kayseri Eylikeyf Masterler, Talas Masterler Konya Anadolu Masterler ve Nevşehir Masterler takımlar mücadele edecek.


1.Hafta


Konya Anadolu Masterler-Kayseri Eylikeyf Masterler


Talas Masterler-Kayseri Osmanlı Masterler


Nevşehir Masterler-Aksaray Osmanlı Masterler

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