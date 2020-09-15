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FETÖ'cüler üst yönetimin talimatıyla Kayseri'de hücre evi oluşturmuş

Kayseri’de polis ekipleri FETÖ/PDY’nin üst yönetiminin talimatıyla aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurduğu hücre evine düzenlediği operasyonda 2’si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri'de polis ekipleri FETÖ/PDY'nin üst yönetiminin talimatıyla aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurduğu hücre evine düzenlediği operasyonda 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde 'gaybubet evi' adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve Kayseri'de hücre evlerinde saklandıklarını tespit etti. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, hücre evine operasyon düzenledi.


Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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