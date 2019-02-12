Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü yarı finalde

Türkiye Hentbol Federasyonu 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplü Hentbol Grup Müsabakaları Adıyaman'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Kayseri'yi temsil eden takımımız Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Hentbol takımı başarısıyla göz doldurdu.

Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Hentbol takımı, ilk maçını Adıyaman Belediye Spor Kulübü ile yaparak 19-36'lık skorla galip gelmeyi bildi.

İkinci gün Adıyaman İlim Spor Kulübünü 30-7, üçüncü gün Osmaniye Kadirli Savrun Spor Kulübünü 35-41 yendi. Son Maçını ise 1955 Batman Belediye Spor Kulübü yapan takımımız 31-22 yenilerek grubunu ikinci olarak tamamladı.

Takımımız aldığı bu başarılı sonuçlarla ilk 16'ya kaldı. Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü, mart ayında yapılacak olan yarı final müsabakaları için hazırlıklarını hızlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarı finale kalarak başarılı bir sonuç elde eden hentbol takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.