İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gurbetçilerden Tomarza'ya büyük destek

Hollanda’da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından temin edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı Tomarza’ya ulaştı.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından temin edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı Tomarza'ya ulaştı.


Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırseverler tarafından düzenlenen insani yardım organizasyonu ile elde edilen 55 akülü ve 50 manuel engelli aracı, Tomarza ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için ilçeye geldi.


Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'nin girişimleri sonucunda gerçekleştirilen insani yardım organizasyonu sonucunda ilçeye ulaşan araçlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine teslim edildi.


Araçların Tomarza Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tek tek teslim edileceği bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.