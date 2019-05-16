Hakan Keser: "Delege seçimlerinin iptal kararı hatalı bulundu"

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, delege seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesince delege seçimlerinin iptaline karar verilmesi hatalı bulundu" dedi.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, şube binasında düzenlediği basın toplantısında delege seçimlerinin iptal edilmesine yönelik yaptıkları itirazlardan sonuç aldıklarını kaydetti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin alınan kararı hatalı bulduğunu kaydeden Keser, "Hepinizin bildiği gibi Sendikamızın 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve yeni yönetim kurulumuzu belirlemiştik. Seçim sürecinin ardından herhangi bir somut veriye dayanmadan seçim sürecine itiraz edilmiş ve yerel mahkemece delege seçimlerinin yenilenmesi ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için de kayyum atanmasını kararı çıkmıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı ile yaptığımız itiraz kabul edilmiş, yerel mahkemenin kararı reddedilerek kaldırılmıştır. Adalet tecelli etmiş, haklılığımız ortaya çıkmıştır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesince delege seçimlerinin ilanının usulüne uygun yapılmadığı iddiasının soyut iddia niteliğinde görüldüğü bildirmiş ve yapılan ilanın yeterli olduğu, delege seçimlerinin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, 6356 sayılı Yasa'nın 12 maddesi ile şube yönetim kurulunun işten hangi şartlarda el çektirileceği ve mahkemece kayyum tayin edileceğinin düzenlendiğini, somut olayda aykırılık gerçekleşmemiş olup mahkemece şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyum tayin edilmesi kararı da isabetli olmadığı bildirilmiştir. İlk günden beri söylediğimiz bir şey var; Bizler Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirmek adına her ortamda, her fırsatta sağlık çalışanları demeye devam ediyoruz, onların haklı taleplerinin savunucusu olmaya devam ediyoruz. Üyelerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek, hesap verebilir, şeffaf, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Keser, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sağlık çalışanlarımız 2012 yılında verdikleri yetkiyi yine devam ettirerek yine Sağlık Sen dediler. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkiyi yine Sağlık Sen'e verdiler. Bizler de dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla aktif, dinamik, heyecanını yitirmeden, bu süreç sonunda daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte desteğini hiç esirgemeyen ve hep yanımızda bulunan çok değerli Genel Başkanım Semih Durmuş Beye, Genel Başkan vekilim Durali Baki Beye, Onursal Şube Başkanımız Ve Genel Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk Doğan Beye, Genel Başkan yardımcılarımız İdris Baykan, Şemsettin Karadoğan, Abdülaziz Aslan ve Yusuf Dural beye teşkilatım adına ayrı ayrı teşekkür ederek teşkilatına sahip çıkan bir Genel Merkez ver Genel Başkan ile çalışmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum."