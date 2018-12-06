İlçe Milli Eğitim Toprak okul ziyaretlerine devam ediyor

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, ‘Yalnız Değilsiniz Projesi' kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak Şube Müdürleriyle birlikte Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Orta Okulunu ile Nevher Erciş İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Toprak okul müdürü ve öğretmenlerle toplantı yaparak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, ziyaretle ilgili olarak, “Yalnız Değilsiniz Projesi kapsamında okul ziyaretlerimize devam ediyoruz, bugün de bir kaç okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimizle hasbihal ettik, okul müdürlerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla istişare toplantısı yaparak çalışmaları hakkında bilgi aldık” dedi.