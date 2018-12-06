Kaymakam Duru lise öğrencileriyle buluştu

Öğrencilerle söyleşi yapan Kaymakam Duru okul müdürü ve öğretmenlerle istişare toplantısı yaptı, çalışmaları hakkında bilgi aldı, eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı. Duru, ziyaretiyle ilgili olarak, “Bugün Develi Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öğrencilerini ve öğretmenlerini ziyaret ettik. Öğretmenlerimizle okulumuzla ve öğrencilerimizle ilgili görüş alışveriş bulunduktan sonra yavrularımızla yaklaşık 30 dakikaya yakın soru cevaplı söyleşimizi gerçekleştirdik. Söyleşimizde cennet vatanımız üzerinde sonsuza dek ezanımızı susturmayacak, al yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıracak, her şeyimiz, göz bebeğimiz gençlerimizin geleceklerine ışık tutacağına ve başarılarına katkı sağlayacağına inandığım konulara değindik. Gençlerimizin her konuda özgürce sordukları akıl ve anlam yüklü sorulara cevap verdik” dedi.