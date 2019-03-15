Kayseri elektrikli otobüslerle tanıştı

Daha konforlu bir ulaşım için alınan 6 elektrikli otobüs Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından tanıtıldı. Başkan Çelik, çevreci, konforlu ve sessiz olan otobüslerin yüzde yüz yerli tasarım olduğunu da kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 18 metre uzunluğundaki 6 adet elektrikli otobüs Kayseri Dünya Ticaret Merkezi önünde tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tanıtım programındaki konuşmasına Yeni Zelanda'da yapılan camii saldırılarına değinerek hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve tüm katılımcılardan Fatiha istedi.

Konuşmasında 4 yılda yapılamaz denilen yolları yaptıklarını ve açılamaz denilen bulvarları açtıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Yaptığımız yatırımlarla 45-50 dakikada gidilen yerleri 10-12 dakikaya indirdik. Böylece hemşehrilerimizin her sabah hayatlarına yarım saat ilave etmiş olduk” dedi.

Belediye başkanlarının görevinin kentte yaşayanların konforunu artırmak olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, bu anlayışla 135 otobüsü yenilediklerini açıkladı. Başkan Çelik, alınan elektrikli otobüslerin 0 emisyonlu, çevreci, sessiz ekonomik ve yüzde yüz yerli tasarım olduğunu da belirterek, “Bu otobüsler Şehir Hastanesi başta olmak üzere yoğun hatlarda çalışacak. Testleri şu an devam ediyor. 1 ay içinde hizmete girecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı çelik, daha sonra basın mensupları ve vatandaşlarla elektrikli otobüse binerek bir süre yolculuk etti. Otobüste, motor sesinin hissedilmemesine dikkat çeken Başkan Çelik, bu otobüslerin dizel ve benzinli araçlara göre daha pahalı olduğunu; ancak 1/7 oranında tasarruf sağladığını kaydetti. Başkan çelik, elektrikli otobüslerin 5,5-6 yılda kendisini amorti ettiğini de sözlerine ekledi.