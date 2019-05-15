Kayseri Gençlerbirliği, genç kızlarda Türkiye finaline adını yazdırdı

Geçen sezonun Türkiye Şampiyonu Kayseri Temsilcisi Gençlerbirliği, adını bu yılda finale yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sezon 96 takımın katılımı ile 2018-2019 Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü kapsamında, Genç Kız turnuvaları birinci kademe müsabakaları bölgesel olarak tek devreli lig usulüne göre oynandı. Birinci Kademe maçlarında Kayseri'de Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldız'ı saf dışı bırakan ekip, ikinci etap maçlarını ise Erzican'da oynadı ve Samsun ile Siirt temsilcilerini eledi. Son olarak Malatya'da yarı final maçlarına çıkan Kayseri Gençlerbirliği burada da Şanlıurfa ve Ordu takımlarını eleyerek ismini ikinci kez Türkiye finaline yükselmeyi başardı.

Finalde, Horozkent takımı ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya gelirken tarafsız sahada oynanacak olan final maçının tarihi TFF tarafından daha sonra açıklanacak.