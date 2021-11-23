Kayseri il Misurata arasında kardeşlik bağı güçleniyor

Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata'nın Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri ile video konferans yöntemiyle görüntülü görüşerek, iki şehir arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

Geçtiğimiz 23 Eylül'de Başkan Büyükkılıç'ın bizzat katıldığı Libya'nın liman kenti Misurata'ya yapılan ziyarette resmi olarak “kardeş şehir” imzaları atılan Misurata Belediyesi ile kardeşlik bağları güçleniyor. Başkan Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi kapsamında kardeş şehir olunan Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri ile video konferans yoluyla görüştü. Yakın zamanda Misurata heyetini Kayseri'de ağırlayacaklarını belirten Büyükkılıç, “Kayseri'nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere var olan potansiyelini Libya ile tanıştırmak ve çalışmaları güçlendirmek arzusundayız” dedi. Başkan Büyükkılıç, iki kardeş şehir arasında sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda kararlı olduklarını vurguladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de katıldı.