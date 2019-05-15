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Kayseri Şeker heyetinden, Sivas Valiliği'ni ziyaret

Kayseri Şeker heyeti Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker heyeti Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sivas'ın tarım potansiyeline harekete geçirmek için ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.


Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü nün de hazır bulunduğu ziyarete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah Borazan ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez katıldı.


Sivas Valisi Salih Ayhan, ziyaret sonrasında, Sivas'ın tarım potansiyeline çok güvendiğini belirterek bunu harekete geçirmek için Kayseri Şeker ile ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Sayın Valimiz'in Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha iyi değerlendirme azim ve kararlılığından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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