Kayseri Şeker'den 121 personele Engelliler Günü izni

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 2019-2020 kampanya döneminde toplam 121 engelli personel çalıştırarak engelli istihdamına katkı sağladığı ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikalarında çalışan engelli personele izin verildiği belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlarımızın toplumun bir parçası olduğunu, hatta onların yakaladığı başarıların birçoğumuz için halen ulaşılması çok zor bir noktada olduğunu belirterek, öncelikli olarak zihinlerdeki önyargı engelinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Engelli olmanın, kimsenin elinde olmadığının da altını çizen Akay, bir gün her insanın başına gelebilecek kazaların, birçoğumuzun bedensel engelli olmasına neden olabileceğini, bu durumla karşılaşmadan önce kendimizi onların yerine koyup, hayata onların gözüyle bakabilmenin artık bir zaruret olduğunu söyledi.

Akay, açıklamasına şöyle devam etti: ''Yaşadıkları bedensel ve duyusal engellere rağmen hayatlarını, ekonomik ve sosyal yaşantılarını hatta toplumdaki varlıklarını devam ettirme konusunda büyük mücadele veren engelli vatandaşlarımızın, toplumdaki diğer bireyler kadar eşit haklardan faydalanabilmesi için hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu görevler kişilere olduğu kadar, kurum ve kuruluşlara da bir takım sosyal sorumluluklar getirmekte, bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için de hayata, onların penceresinden bakabilmeyi denememiz gerekmektedir. İşte tüm bu toplumsal vazifelerin yerine getirilmesi ile elde edilecek yegâne başarı; engellerin ortadan kaldırılması olacaktır.

Engelleri görmezden gelmek, onları işlerimize mani olan insanlar veya başarı beklemeksizin yaşamlarını sürdüren insanlar olarak görmek, en büyük engeldir. İşte asıl konu da; zihinlerdeki bu engeli ortadan kaldırabilmektir.

Biz Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak bünyemizde birlikte çalıştığımız 121 engelli çalışanımız ile çok daha iyi noktalara ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymadık.

Biz de Kayseri Şeker Fabrikası ailesi olarak onların bu önemli gününde yalnız olmadıklarını ifade edebilmek adına, kendilerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle izinli olarak sayıp, bu önemli günlerinde sevdikleri, aileleri ve bu günün kutlanması gereken tüm alanlarda, duygularına ortak olmayı kararlaştırdık. Tüm engelli kardeşlerimizin bu önemli gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz."