İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı.


2019-2020 futbol sezonunda İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve oynadığı ilk 4 maçını da kazanarak 12 puanla zirvede yer alan Simya Kolejispor, pandemi nedeniyle tamamlanan sezon sonrası bir üst lige yükseldi. Yeni sezonda Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Simya Kolejispor şimdiden kolları sıvadı.


Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Takımımız yeni kurulup ilk kez mücadele ettiğimiz 2019-2020 sezonu 2.Amatör Küme oynanan 4 karşılaşmanın 4'ünü de kazanıp namağlup bir şekilde 1.Amatör Küme'ye yükselme başarısı göstermiştir. Gerek karakter sahibi futbolcularımız gerekse fedakar teknik ekibimizi kutluyor yeni sezonda bütün takımlara başarılar diliyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.