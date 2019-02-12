Kayseri U-15 Ligi Play-Off maçları başlıyor

Play-Off maçları 17 Şubat Pazar günü başlayacak.

Kayseri'yi U-15 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan takımın belirlenmesi için oynanacak olan Play-Off maçları 17 Şubat Pazar günü başlayacak. Bu sezon 19 takımın iki grup halinde mücadele ettiği ligde klasman maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. A Grubu'nda Kayseri OSB Atlekispor, Kocasinan Şimşekspor ve Talasgücü Belediye ile B grubu'nda Kayseri Şekerspor, Erkiletspor ve Barogücü takımları Play-Off oynama hakkı kazandı. Futbol İl Temsilciliği'nde 6 takımın temsilcilerinin katılımı ile yapılan kura çekimi sonrasında Play-Off fikstürü belirlendi. 17 Şubat Pazar günü oynanacak olan Play-Off'ta ilk hafta maçları şöyle:

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri OSB Atletikspor

Talasgücü Belediyespor-Erkiletspor

Kayseri Şekerspor-Barogücü